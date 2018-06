Rom (AFP) Der italienische Zoll hat die Ausfuhr einer in Einzelteile zerlegten Kirche gestoppt, die im New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) wieder aufgebaut werden soll. Elf Container mit den Bauteilen wurden im Hafen von Gioia Tauro auf Anweisung der Staatsanwaltschaft im kalabrischen Palmi beschlagnahmt, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag meldete. Der Verdacht laute auf illegale Ausfuhr von Kulturgütern.

