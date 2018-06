Los Angeles (dpa) - Bei einer Schießerei am Flughafen von Los Angeles sind nach Angaben der Flughafenpolizei mehrere Menschen verletzt worden. Sieben Menschen seien in ärztlicher Behandlung. Der mutmaßliche Schütze wurde in Gewahrsam genommen. Über mögliche Todesopfer machte die Polizei keine Angaben. US-Medien berichteten dagegen von bis zu drei Toten. Ein Unbekannter hatte am LAX-Flughafen zahlreiche Schüsse abgegeben. Zuvor habe er den Sicherheitsbereich an einem Terminal durchbrochen, teilten die Ermittler mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.