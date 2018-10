New York/Berlin (dpa) - Anmache oder nicht? Der Frantmann der Stones, Mick Jagger (70), und die US-Sängerin Katy Perry (29, "Roar") haben eine unterschiedliche Sicht auf die Vergangenheit.

Perry hatte im australischen Radiosender "Novafm" erzählt, Jagger habe sie angegraben, als sie 18 oder 19 Jahre alt gewesen sei. Das hat der Rolling-Stones-Sänger ganz anders in Erinnerung: Ein Sprecher Jaggers betonte am Donnerstag in einer Erklärung, die er "E!Online" zukommen ließ, der Jagger habe nie einen Annäherungsversuch unternommen. "Vielleicht hat sie ihn mit jemand anderen verwechselt", fügte er hinzu.

Perry hatte gesagt, sie habe 2004 für Jaggers Song "Old Habits Die Hard" im Hintergrundchor mitgesungen und sei zusammen mit ihm essen gewesen - dabei habe er sie angemacht. Es sei aber nun viel Zeit vergangen und Jagger "seitdem sehr nett" zu ihr gewesen.