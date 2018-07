Niamey (AFP) Niger hat nach dem qualvollen Tod von 92 Flüchtlingen in der Wüste des Landes eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Am Freitag bekundete die Regierung in Niamey "tief berührt und betrübt den untröstlichen Familien ihr Beileid". Am Vortag war bekannt geworden, dass in der Sahara 52 Kinder, 33 Frauen und sieben Männer auf ihrer Flucht nach Algerien verdurstet waren. Im ganzen Land wehten die Flaggen am Freitag auf Halbmast.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.