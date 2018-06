Berlin (dpa) - Die SPD will das Ergebnis ihres Mitgliedervotums über den Eintritt in eine große Koalition am Wochenende 14./15. Dezember verkünden. Das teilte die Partei in einem Brief an die rund 470 000 Mitglieder mit, der der dpa vorliegt. Zunächst hatte "Die Welt" darüber berichtet. Die Abstimmung soll am 6. Dezember beginnen, bis dahin sollen die Mitglieder die Briefwahlunterlagen bekommen. Einsendschluss sei der 12. Dezember. Das Mitgliedervotum ist laut SPD gültig und verbindlich, wenn sich mindestens 20 Prozent aller Parteimitglieder daran beteiligen.

