Lissabon (AFP) Vor dem portugiesischen Parlament in Lissabon haben am Freitag mehrere tausend Bürger gegen den Sparhaushalt für das Jahr 2014 demonstriert. Anlass der Kundgebung war die erste Lesung des Budgets in der Volksvertretung, die bis zum 26. November endgültig über die Vorlage der Regierung abstimmen will.

