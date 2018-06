Lissabon (AFP) In den Ermittlungen zum Verschwinden der kleinen Maddie gehen die portugiesischen Behörden Medienberichten zufolge einer Spur zu einem verstorbenen Hotelangestellten nach. Die Zeitung "Sol" berichtete am Freitag, Ermittler hätten die Witwe des 2009 im Alter von 40 Jahren verstorbenen Mannes vernommen. Demnach hatte der von den kapverdischen Inseln stammende Mann kurz vor dem Verschwinden Maddies am 3. Mai 2007 wegen versuchten Diebstahls seinen Job in einem Restaurant der Ferienanlage verloren.

