Los Angeles (AFP) Das Angebot an Chilisoßen ist im US-Bundesstaat Kalifornien vorerst nicht gefährdet: Ein Richter in der Stadt Irwindale nahe Los Angeles lehnte es am Donnerstag ab, eine Fabrik aus Gründen der Geruchsbelästigung für die Anwohner schließen zu lassen. "Sie fordern eine sehr radikale Entscheidung", ließ Robert O'Brien den Anwalt June Ailin wissen, der Irwindale vor Gericht vertrat. Das Unternehmen Huy Fong Foods darf damit weiterhin an dem Standort produzieren.

