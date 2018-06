Peking (AFP) Die US-Regierung gerät wegen ihrer umfassenden Spionageaktivitäten auch in Asien wachsenden unter diplomatischen Druck. China und Indonesien pochten am Freitag weiter auf Aufklärung über die US-Geheimdienstprogramme, nachdem die australische Zeitung "Sydney Morning Herald" über US-Spionageeinrichtungen im Osten und Südosten Asiens berichtet hatte. Demnach ist auch Australien an den US-Geheimdienstaktivitäten in der Region beteiligt.

