München (AFP) Im Streit um schärfere Abgaswerte für Neuwagen hofft EU-Klimaschutz-Kommissarin Connie Hedegaard auf das Einlenken einer künftigen großen Koalition in Berlin. "Es ist kein Geheimnis, dass die FDP in der alten deutschen Regierung einige Klimaschutz-Maßnahmen verhindert hat", sagte die Dänin dem "Focus" laut Vorabmeldung vom Samstag. "Nach diesem Wahlergebnis erwarte ich nun, dass Deutschland seine normale Führungsrolle in der Klimapolitik wieder einnimmt."

