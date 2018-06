Bremen (dpa) - "Kommen Sie gut durch die Nacht" - mit diesem Gruß verabschiedet sich Thomas Roth seit August regelmäßig von den Zuschauern der ARD-"Tagesthemen".

Inspirieren ließ er sich dafür von John Lennon und dessen Song "Whatever Gets You Thru the Night", wie der Moderator am Freitagabend in der Radio Bremen-Talkshow "3nach9" verriet.

Roth war vor seinem Debüt als "Mister Tagesthemen" fünf Jahre lang Leiter des ARD-Studios in New York. Am Ende seiner Zeit dort habe er seine Lieblingsplätze besucht: "Einer davon ist Strawberry Fields im Central Park, der Platz in der Nähe des Hauses, wo John Lennon erschossen wurde."

Dies sei ein sehr lyrischer Ort, und meistens spielten dort Musiker. "Ich kam an einem späten Nachmittag dorthin, und wieder spielte ein wunderbarer Musiker mit seiner Gitarre. Er sang "Whatever Gets You Thru the Night, it's alright"" von John Lennon." So sei er auf die Idee für den Gruß gekommen.