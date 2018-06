Manchester (SID) - Englands Fußball-Nationaltorhüter Joe Hart von Manchester City muss auch in der Premier League im Heimspiel gegen Norwich City auf der Bank Platz nehmen. Wie schon im Liga-Pokal gegen Newcastle United setzt Teammanager Manuel Pellegrini am Samstag auf den rumänischen Ersatztorwart Costel Pantilimon und gab damit Gerüchten um den möglichen Verlust des Stammplatzes von Hart neue Nahrung.

Der 26-Jährige Hart war nach einer Vielzahl von haarsträubenden Fehlern, so auch bei der 1:3-Niederlage Anfang Oktober in der Champions League gegen Triple-Gewinner Bayern München, in der jüngsten Vergangenheit scharf kritisiert worden.