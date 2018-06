Sheshan (SID) - Mit einem Platzrekord von 62 Schlägen hat sich Martin Kaymer bei der World Golf Championship in Sheshan/China um 31 Positionen nach oben bis auf Platz sieben katapultiert. Der 28-Jährige aus Mettmann spielte eine bogeyfreie Runde und meinte nach seinem Coup, der mit sechs Birdies an den ersten sieben Löchern begann: "Nach meinem Blitzstart wusste ich, dass ich eine niedrige Runde spielen kann. Ich habe ja schon einmal eine 59 gespielt und hätte dies gerne wiederholt." Dieses Kunststück war ihm im Juni 2006 als erstem Deutschen bei der Habsberg Classic im Rahmen der drittklassigen EPD-Tour geglückt.

Auf den zweiten neun Löchern in Sheshan legte Kaymer vier Birdies nach und verbesserte damit den erst am Vortag vom US-Amerikaner Dustin Johnson eingestellten Kursrekord um einen Schlag. Nach seiner Traumrunde hatte der Rheinländer plötzlich Appetit auf mehr. "Vor der Runde hätte ich gesagt, dass am Ende ein Top-10-Platz realistisch ist. Aber nun will ich alles tun, um möglichst weit vorne zu landen", sagte Kaymer.

In Sheshan hatte der ehemalige Weltranglistenerste am 6. November 2011 seinen letzten Triumph auf der Europa-Tour gefeiert. Eine Wiederholung scheint trotz seiner 62er-Runde kaum möglich. Spitzenreiter Dustin Johnson hat mit 198 Schlägen acht Schläge weniger auf dem Konto als Kaymer, der unter anderem Titelverteidiger Ian Poulter (201), US-Open-Sieger Justin Rose (beide England/204) sowie dessen Vorgänger Graeme McDowell (202) und Rory McIlroy (beide Nordirland/204) vor sich hat.