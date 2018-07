Frankfurt/Main (dpa) - Die Grünen ziehen heute eine Zwischenbilanz ihrer Gespräche zur Regierungsbildung in Hessen. Dazu trifft sich der Parteirat des Landesverbands in Frankfurt. Zuletzt hatte die Partei gestern in einer dritten Sondierungsrunde mit SPD und Linken beraten, ob ein tragfähiges Bündnis möglich ist. Dreimal haben die Grünen auch schon mit der Union über eine Koalition gesprochen, eine vierte Runde soll folgen. Der neue Landtag konstituiert sich am 18. Januar in Wiesbaden.

