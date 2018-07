Berlin (dpa) - Die Pkw-Maut ist eines der großen Streitthemen in den schwarz-roten Koalitionsverhandlungen. Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft hat jetzt Union und SPD vor deren Einführung in Deutschland gewarnt. BTW-Generalsekretär Michael Rabe sprach in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" von einer Gefahr für tausende Arbeitsplätze. Die PKW-Maut würde Mobilität und Tourismus in und nach Deutschland weiter verteuern und damit zu einer schweren Belastung für die Branche werden. Das Bundesverkehrsministerium arbeitet laut "Focus" bereits an einer Pkw-Vignette.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.