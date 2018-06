Hawaii (SID) - Marcilio Browne aus Brasilien hat sich auf Hawaii als Nachfolger von Philipp Köster seinen ersten Weltmeistertitel im Wellenreiten gesichert. Dem 24-Jährigen reichte beim PWA-Weltcup der Windsurfer vor Hawaii ein sechster Platz, um sich in der WM-Wertung mit 6003 Punkten vor dem Spanier Alex Mussolini (5970) durchzusetzen. "Damit wird ein Kindheitstraum für mich wahr", sagte "Brawzinho".

Philipp Köster hatte den Titel in den vergangenen beiden Jahren gewonnen. Der krankheitsbedingt geschwächte Weltranglisten-Erste war auf Hawaii frühzeitig gescheitert und hatte sich danach ins Krankenhaus begeben. In der Jahres-Endabrechnug belegte der 19-Jährige letztlich Platz sechs. Leon Jamaer (Kiel), Klaas Voget (Aurich) und Florian Jung (Saarbrücken) kamen in der Weltmeisterschaft auf die Plätze neun bis elf.

Surf-Idol Robby Naish hatte auf Hawaii ein viel beachtetes Comeback gefeiert. Der 50 Jahre alte Naish scheiterte schließlich in der zweiten Runde.