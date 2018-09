Cagliari (SID) - Italiens Tennisspielerinnen stehen unmittelbar vor dem vierten Fed-Cup-Triumph. Die Südeuropäerinnen führen im Finale in Cagliari mit 2:0 gegen Russland und benötigen am Sonntag nur noch einen Sieg. Nachdem Roberta Vinci durch ein 5:7, 7:5, 8:6 gegen Alexandra Panowa für die Führung gesorgt hatte, legte die frühere French-Open-Finalistin Sara Errani mit einem 6:1, 6:4 gegen Irina Chromatschewa nach.

Mit einem Sieg gegen Panowa könnte Errani im ersten Spiel am Sonntag (10.30 Uhr) bereits für die Entscheidung sorgen. Die Russinnen treten ohne ihren an Schulterproblemen leidenden Topstar Maria Scharapowa sowie ohne eine Spielerin aus den Top 100 an.