Kairo (AFP) Erstmals seit dem Sturz des islamistischen Staatschefs Mohammed Mursi ist US-Außenminister John Kerry am Sonntag zu einem Besuch in der ägyptischen Hauptstadt Kairo eingetroffen. Der US-Chefdiplomat will sich mit Vertretern der Übergangsregierung treffen, unter ihnen Präsident Adli Mansur, Außenminister Nabil Fahmi und Armeechef Abdel Fattah al-Sisi. Der Besuch erfolgt einen Tag vor dem Beginn des Prozesses gegen Mursi, der sich wegen des Todes von Demonstranten bei Protesten im Dezember 2012 verantworten muss.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.