Dhaka (AFP) Ein Kriegsverbrechertribunal in Bangladesch hat einen Briten und einen US-Bürger wegen Vergehen während des Unabhängigkeitskrieges 1971 in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Das Gericht in der Hauptstadt Dhaka sprach den Briten Chowdhury Mueen-Uddin und den US-Bürger Ashrafuzzaman Khan am Sonntag in allen elf Anklagepunkten schuldig und verurteilte sie zum Tod durch den Strang. Ihnen wird der Mord an 18 Intellektuellen während des Konflikts vorgeworfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.