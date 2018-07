München (AFP) Sensationsfund in München: Bayerische Zollfahnder sind einem Bericht zufolge auf einen einmaligen Kunstschatz gestoßen. Die Fahnder beschlagnahmten in einer Münchner Wohnung etwa 1500 verschollen geglaubte Bilder von Meistern der klassischen Moderne, wie das Magazin "Focus" in seiner neuesten Ausgabe berichtet. Darunter seien Werke von Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, Emil Nolde, Franz Marc, Max Beckmann, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Ernst Ludwig Kirchner und Max Liebermann.

