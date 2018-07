Kiwanja (DRKongo) (AFP) In der Demokratischen Republik Kongo hat die Armee am Sonntag eine Offensive gegen die letzten Stellungen der Rebellengruppe M23 im Osten des Landes gestartet. General Lucien Bahuma sagte der Nachrichtenagentur AFP, zunächst werde die Ortschaft Mbuzi unter Beschuss genommen. Nach der Artillerie komme die Infanterie. Der Angriff galt mehreren Ortschaften in der Bergregion um Mbuzi. Die Rebellen waren dorthin geflohen, nachdem die Armee am Mittwoch ihre Hochburg, die strategisch wichtige Stadt Bunagana, eingenommen hatte.

