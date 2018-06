Kinshasa (AFP) In der Demokratischen Republik Kongo hat der Chef der Rebellengruppe M23 seinen Kämpfern am Sonntag befohlen, die Gefechte mit der Armee "sofort einzustellen". Bertrand Bisimwa forderte alle Aufständischen in einer Erklärung auf, dem "Befehl nicht zuwider zu handeln, um die Fortsetzung des politischen Prozesse zu ermöglichen". Kurz zuvor hatte die kongolesische Armee eine Offensive gegen die letzten Stellungen der M23-Kämpfer im Osten des Landes gestartet.

