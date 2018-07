Köln (SID) - Das 60. All-Star Game der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL findet am 25. Januar 2015 in Columbus im US-Bundesstaat Ohio statt. Das teilte die Liga am Samstag mit. Die Jubiläumsausgabe hätte bereits zu Jahresbeginn in der Heimstätte der Columbus Blue Jackets ausgetragen werden sollen, wurde aufgrund des Lockouts in der Vorsaison aber abgesagt. 2014 findet in der besten Eishockey-Liga der Welt aufgrund der Olympischen Winterspiele in Sotschi kein All-Star Game statt.