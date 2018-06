Berlin (dpa) - Der Volksentscheid zur künftigen Stromversorgung in Berlin ist gescheitert. Das teilte die Landesabstimmungsleiterin am Sonntagabend in der Hauptstadt mit.

Bei dem Volksentscheid ging es um die Gründung eines Stadtwerks zur Produktion und zum Verkauf von Ökostrom. Zur Abstimmung stand die Gründung einer landeseigenen Netzgesellschaft, die sich um die Übernahme des Netzes vom Energieriesen Vattenfall bewerben soll.

Eckpunkte des Energietisch-Gesetzentwurfs

Erwiderung auf Gegenargumente Energietisch

Landeswahlleitung zum Volksentscheid