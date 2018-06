Tallinn (AFP) Ein Mechaniker aus Estland ist am Wochenende zu einer Weltreise in einem selbstgebauten Amphibienfahrzeug aufgebrochen. "Das war mein Traum, seit ich zehn Jahre alt bin", sagte Mait Nilson vor seiner Abreise in Tallinn. In seinem aufgemotzten Toyota-Geländewagen, der sich in ein zehn Meter langes Boot verwandeln kann, will der 44-Jährige in neun Monaten 60.000 Kilometer zurücklegen und dabei auch den Atlantik überqueren.

