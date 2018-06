Abu Dhabi (SID) - "Goldjunge" Sebastian Vettel ist einfach nicht zu stoppen. Der neue und alte Formel-1-Weltmeister hat auch den Grand Prix von Abu Dhabi mehr als souverän gewonnen und seinen siebten Sieg in Serie eingefahren. Damit stellte er einen neun Jahre alten Rekord von Michael Schumacher ein, der 2004 die ersten sieben Rennen der Saison und insgesamt 13 gewonnen hatte. Vettel triumphierte auf dem Yas Marina Circuit in diesem Jahr im 17. von 19 Saisonrennen bereits zum elften Mal.

Vettel, als Zweiter ins Rennen gegangen, war gleich am Start an seinem Teamkollegen und Polesetter Mark Webber vorbeigezogen und hatte in der ersten Kurve die Führung übernommen. Danach demütigte er wie so oft in diesem Jahr von der Spitze weg die "Konkurrenz".

Webber wurde in dem mehr als einseitigen Rennen mit mehr als einer halben Minute Rückstand Zweiter, Platz drei sicherte sich Mercedes-Pilot Nico Rosberg (Wiesbaden). Doch sie waren bei der Vettel-Show nicht mehr als Statisten. Längst scheint das einstige Wunderkind nur noch gegen sich selbst und die Rekorde des Michael Schumacher zu fahren.

Der Ferrari-Star und WM-Zweite Fernando Alonso kam nicht über Rang fünf hinaus, Lewis Hamilton holte im zweiten Silberpfeil Platz sieben - so vergrößerte Mercedes seinen Vorsprung im Kampf um Platz zwei in der Team-WM auf Ferrari. Felipe Massa wurde im zweiten Ferrari Achter. Alonso muss zudem eine Strafe befürchten, weil er während des Rennens unerlaubt die Strecke verlassen hatte.

Nico Hülkenberg (Sauber/Emmerich) musste sich nach einer Boxendurchfahrts-Strafe mit Platz 14 zufrieden geben, Adrian Sutil (Force India/Gräfelfing) holte als Zehnter einen Punkt.