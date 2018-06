Paris (AFP) Der argentinische Tennisprofi Juan Martín Del Potro ist auf einem Bahnhof in Paris bestohlen worden. Vor allem der Verlust eines von Papst Franziskus gesegneten Rosenkranzes schmerze ihn, erklärte Del Potro. "Der Rosenkranz bedeutete mir sehr viel und ich bin traurig, dass ich ihn verloren habe." Er habe die Gebetskette immer bei sich getragen. In der Tasche hätten sich auch sein Pass, andere persönliche Unterlagen sowie Bargeld befunden, "aber der Rosenkranz war mir am wichtigsten", betonte der 25-Jährige.

