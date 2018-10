Hamburg (dpa) - Rund 80 000 Menschen haben in diesem Jahr die Internationale Bootsmesse "hanseboot 2013" in Hamburg besucht. "Unsere Bilanz nach neun Tagen hanseboot ist positiv", sagte Messe-Chef Bernd Aufderheide am Sonntag.

Vor allem das neue Hallenkonzept habe sich als Schritt in die richtige Richtung erwiesen und sei von den Ausstellern gelobt worden. Durch die höhere Auslastung der Ausstellungsfläche sei die Atmosphäre in den Hallen lebendiger und geschäftiger als im Vorjahr gewesen. Vom 26. Oktober bis zum 3. November hatten rund 600 Aussteller aus 18 Nationen an die 400 Boote und Yachten sowie Ausrüstung und Zubehör präsentiert.

Hanseboot