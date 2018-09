Köln (SID) - Aufsteiger RB Leipzig hat Darmstadt 98 nach nur einer Woche wieder vom zweiten Platz der 3. Fußball-Liga verdrängt. Die ambitionierten Sachsen gewannen 1:0 (1:0) gegen Borussia Dortmund II und zogen mit 27 Zählern an den "Lilien" (25) vorbei, die bei Schlusslicht Wacker Burghausen völlig überraschend trotz Überzahl mit 1:2 (1:1) verloren. Vorne liegt nach 15 Spieltagen weiter der 1. FC Heidenheim (33), der bei Holstein Kiel mit 1:0 (0:0) die Oberhand behielt.

Im Tabellenkeller verbuchten die auswärts sieglosen Stuttgarter Kickers mit einem 1:1 (0:0) beim MSV Duisburg einen Teilerfolg, bleiben mit 13 Zählern aber auf einem Abstiegsplatz. Schlechter stehen nur der 1. FC Saarbrücken nach dem 1:1 (0:1) beim Halleschen FC und Burghausen (beide 12) da. Wehen Wiesbaden mussste sich beim Debüt von Trainer Marc Kienle mit einem 1:1 (1:1) gegen Jahn Regensburg begnügen, der Chemnitzer FC verpasste durch ein 0:1 (0:1) bei Rot-Weiß Erfurt den zweiten Derby-Sieg in Folge.

Leipzigs Matchwinner war Yussuf Poulsen: Vor 11.477 Zuschauern umkurvte der Däne bereits in der 12. Minute Gäste-Keeper Zlatan Alomerovic und erzielte sein viertes Saisontor. Darmstadt reichte im Fernduell um Platz zwei dagegen auch eine fast 40-minütige Überzahl nicht: Philipp Knochner besiegelte in der 86. Minute die vierte Saisonniederlage. Vor der Gelb-Roten Karte gegen Burghausens Stefano Cincotta (54.) hatte Julius Biada (6.) die Hessen sogar in Führung gebracht, Thorsten Burghardt gelang noch vor der Pause der Ausgleich (44.).

Tabellenführer Heidenheim fand eine Woche nach dem 0:0 gegen Wehen mit etwas Mühe zurück auf die Siegerstraße. Der vom VfL Bochum ausgeliehene Smail Morabit erzielte in der 56. Minute sein drittes Saisontor. Hinter dem Toptrio klafft bereits eine kleine Lücke: Der Vierte VfB Stuttgart II (25 Punkte) ist nicht aufstiegsberechtigt, es folgen die SpVgg Unterhaching (1:1 in Elversberg) und RW Erfurt mit 24 und 23 Zählern.

Verfolger Erfurt gelang gegen Chemnitz nach drei Niederlagen in Folge der erhoffte Befreiungsschlag. Andreas Wiegel war bereits in der 2. Minute erfolgreich, nach der Roten Karte gegen Rafel Czichos (61.) verteidigte RWE auch in Unterzahl den Sieg. Chemnitz, vor Wochenfrist noch Sieger gegen Leipzig (3:1), bleibt mit 17 Zählern nur knapp vor den Abstiegsplätzen.