Neu Delhi (AFP) Bei einem Großbrand in einer indischen Fabrik für Lederhandtaschen sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Samstagabend in der dreigeschossigen Fabrik in der Hauptstadt Neu Delhi aus, wie ein Vertreter der Feuerwehr am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Etwa 20 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, sechs von ihnen seien gestorben. Sieben der Verletzten seien nach ihrer Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.