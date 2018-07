Amman (AFP) Der jordanische König Abdullah II. hat die internationale Gemeinschaft zu mehr Unterstützung bei der Bewältigung des Flüchtlingsansturms aus Syrien aufgefordert. Jordanien beherberge derzeit rund 600.000 syrische Flüchtlinge, sagte der Monarch am Sonntag in einer Rede im Parlament in Amman. Das verknappe die ohnehin begrenzten Ressourcen des Landes und belaste die Infrastruktur stark.

