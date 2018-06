Nairobi (AFP) In Teilen von Afrika, Europa und der USA ist am Sonntag eine seltene Sonnenfinsternis zu beobachten gewesen. In Kenia lockte das Phänomen tausende Einheimische und Touristen in den Sibiloi-Park, dort war besonders gut zu beobachten, wie sich der Mond für einen Augenblick komplett vor die Sonne schob. Auch in Äthiopien, in Gabun, im Kongo und in Uganda wurde es für eine Minute nachtschwarz. Allerdings trübte schlechtes Wetter vielerorts die Partystimmung.

