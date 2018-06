Pristina (AFP) Im Kosovo haben am Sonntag Kommunalwahlen begonnen, die als Test für die Normalisierung der Beziehungen zwischen den Regierungen in Pristina und Belgrad gelten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit lag vor allem das Verhalten der serbischen Minderheit, die von der Regierung der jungen Balkanrepublik besonders zur Teilnahme aufgerufen wurde und deren Teilnahme erstmals von der serbischen Regierung unterstützt wurde. Jedoch waren in dem von Serben dominierten Norden des Kosovo eine Stunde nach dem offiziellen Beginn der Abstimmung um 07.00 Uhr MEZ die meisten Wahllokale noch nicht geöffnet.

