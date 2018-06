Delft (dpa) - Mit zahlreichen prominenten Gästen hat die niederländische Königsfamilie des vor knapp drei Monaten gestorbenen Prinzen Friso gedacht.

Zu der Feier am Samstag in der Oude Kerk (Alte Kirche) von Delft reisten Vertreter mehrerer Königshäuser an - unter ihnen der norwegische Kronprinz Haakon und dessen Schwester Märtha Louise. Sie vertraten Frisos Paten, König Harald.

Auch der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan, der südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu, der irische Rockmusiker Bono sowie der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte wurden von König Willem-Alexander begrüßt. Sein Bruder Johan Friso war am 12. August im Alter von 44 Jahren gestorben - nach knapp eineinhalb Jahren im Koma. Eine Lawine hatte ihn im Februar 2012 beim Skifahren in Österreich verschüttet.

Zur Oude Kerk hatte Friso eine besondere Beziehung: Als Student wohnte er gleich gegenüber. 2004 heiratete Friso dort seine Frau Mabel. An der nichtöffentlichen Gedenkfeier beteiligten sich neben seiner Witwe fast alle Mitglieder der Königsfamilie - unter ihnen seine Mutter, Ex-Königin Beatrix (75), seine acht und sieben Jahre alten Töchter Luana und Zaria, Willem-Alexanders Frau Königin Máxima sowie Frisos Bruder Prinz Constantijn und dessen Frau Laurentien.