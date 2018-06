Jerusalem (AFP) Israel will laut einem Pressebericht vom Sonntag einen Sicherheitszaun entlang seiner Grenzen zu Jordanien bauen. Regierungschef Benjamin Netanjahu habe diese Entscheidung angesichts "der nicht zu überwindenden Meinungsunterschiede zwischen der israelischen und palästinensischen Seite bei den Friedensgesprächen in der Frage der militärischen Kontrolle über das Jordantal" getroffen, berichtete die Tageszeitung "Maariv". Die Palästinenserführung sprach von einem Versuch, einen Erfolg der bevorstehenden Gespräche von US-Außenminister John Kerry in der Region zu vereiteln.

