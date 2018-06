Dortmund (dpa) - Vor der Entschärfung eines gewaltigen Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg in Dortmund hat am Morgen die Evakuierung der Sicherheitszone begonnen. Im Umkreis von 1,5 Kilometer um die Fundstelle müssen rund 20 000 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch ein Krankenhaus und mehrere Seniorenheime werden geräumt. Am Mittag sollen zwei Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes den Blindgänger entschärfen. Es handelt sich um eine 1,8 Tonnen schwere britische Luftmine mit drei Zündern. Bomben dieser Größenordnung werden nur sehr selten gefunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.