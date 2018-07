Dortmund (dpa) - Eine 1,8 Tonnen schwere Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Dortmund unschädlich gemacht worden. Die Entschärfung sei ohne Komplikationen verlaufen, sagte ein Sprecher der Stadt Dortmund. Die 20 000 Menschen, die seit dem Vormittag die Gefahrenzone rund 1,5 Kilometer um die Fundstelle verlassen mussten, konnten am Nachmittag in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Luftmine war bei der Auswertung von Luftaufnahmen in einem Industriegebiet entdeckt worden. Blindgänger dieser Größenordnung sind sehr selten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.