München (AFP) Papst Franziskus will offenbar eine breite Diskussion der katholischen Kirche über Ehe und Familie anstoßen. Das lege das Vorbereitungsdokument zur außerordentlichen Bischofssynode nahe, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer Montagsausgabe. Die Synode solle auf Wunsch des Papstes im kommenden Oktober in Rom tagen.

