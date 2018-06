Kopenhagen (SID) - Der ehemalige Radprofi Michael Rasmussen hat erneut von Selbstmordgedanken nach seiner Suspendierung von der Tour de France 2007 berichtet. In der "längsten Nacht" seines Lebens habe der Däne über verschiedene Möglichkeiten nachgedacht, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Dies berichtete der heute 39-Jährige Rasmussen dem dänischen TV-Sender DR1.

2007 wurde Rasmussen von seinem niederländischen Rabobank-Team während der Frankreich-Rundfahrt suspendiert, als er das Gesamtklassement anführte. Zuvor war bekannt geworden, dass er sich Dopingkontrollen entzogen hatte. Im gleichen Jahr wurde Rasmussen vom Radsport-Weltverband UCI für zwei Jahre gesperrt.

Rasmussen, der im Januar ein Dopinggeständnis abgelegt hatte, sorgte zuletzt in seiner am Montag erscheinenden Autobiografie "Gelbfieber" mit Andeutungen zur Doping-Vergangenheit von Ryder Hesjedal für Gesprächsstoff. Der kanadische Giro-Sieger gestand erst am Donnerstag öffentlich, mit Epo experimentiert zu haben.