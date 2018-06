Sendai (SID) - Rund zweieinhalb Jahre nach dem verheerenden Tsunami hat der Baseball-Klub Tohoku Rakuten Golden Eagles aus der damals schwer getroffenen Stadt Sendai erstmals den Titel der Japan Series gewonnen. Die Verein aus der Präfektur Miyagi setzte sich im Finale der Best-of-seven-Serie 4:3 gegen die Yomiuri Giants aus Tokio durch, das entscheidende Spiel gewannen Rakuten 3:0.

"Die Spieler haben den Kindern in der Region Tohoku und in ganz Japan sowie allen Menschen in der von der Katastrophe betroffenen Gegend Mut gemacht", sagte Trainer Senichi Hoshino in einer Ansprache nach Ende des Spiels.

Im März 2011 hatte ein Erdbeben der Magnitude 9,0 einen Tsunami und Unfälle in mehreren Kernkraftwerken Ostjapans ausgelöst. 18.000 Menschen kamen ums Leben, 850 davon in Sendai.