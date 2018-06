Tunis (AFP) Angesichts der Krise in Tunesien ist der Ausnahmezustand im Land um weitere acht Monate verlängert worden. Präsident Moncef Marzouki habe den landesweiten Ausnahmezustand bis Ende Juni 2014 verlängert, hieß es am Sonntag in einer offiziellen Erklärung. Eine Begründung für den Entschluss wurde nicht angegeben. Er ist jedoch ein Zeichen der zunehmenden Spannungen im Land. Im Rahmen des Ausnahmezustands verfügen Polizei und Armee über weitreichende Befugnisse.

