Islamabad (AFP) Afghanistans Präsident Hamid Karsai hat den USA vorgeworfen, den pakistanischen Taliban-Führer Hakimullah Mehsud zur falschen Zeit getötet zu haben. "Der Drohnenangriff hat zum falschen Zeitpunkt stattgefunden", erklärte Karsai am Sonntagabend nach einem Treffen mit einer Kongressdelegation aus den USA in Kabul. Er hoffe, der von Pakistan angestrebte Friedensprozess mit den radikalislamischen Taliban werde durch die Tötung Mehsuds nicht zurückgeworfen, hieß es in seiner Erklärung.

