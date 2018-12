Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will die Benutzung von Plastiktüten in Europa stark verringern. Einem Vorschlag vom Montag zufolge sollen die einzelnen Regierungen dazu verschiedene Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel Abgaben oder Verbote. Umweltkommissar Janez Potocnik begründete den Vorstoß mit dem großen Schaden, den der Plastikmüll in der Umwelt anrichtet.

