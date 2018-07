Rom (AFP) Nach dem Tod eines deutschen Touristen auf dem Canale Grande in Venedig sind am Montag in der Lagunenstadt neue Verkehrsregeln in Kraft getreten. Die Umsetzung der Pläne für mehr Verkehrssicherheit werde stufenweise vor sich gehen, sagte ein Sprecher des Bürgermeisters Giorgio Orsoni. Im Zuge der Reformen wurde am Montag bereits die Zahl der Fähren eingeschränkt, was bei den Schlange stehenden Einwohnern der Serenissima umgehend auf Empörung stieß.

