Berlin (AFP) Eineinhalb Jahre nach seiner Entlassung als Umweltminister ist der CDU-Politiker Norbert Röttgen wieder für einen prestigeträchtigen politischen Posten im Gespräch. Röttgen sei ein "gut denkbarer Kandidat" für den Vorsitz im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, hieß es am Montag in Kreisen der Unionsfraktion. Der bisherige Ausschussvorsitzende, Ruprecht Polenz, gehört dem neuen Bundestag nicht mehr an. Polenz zählte zur mitgliederstarken nordrhein-westfälischen Landesgruppe in der Unionsfraktion, der auch Röttgen angehört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.