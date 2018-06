Cloppenburg (Deutschland) (AFP) Eine 13-jährige Reiterin und ihr Pferd sind in Niedersachsen stundenlang in tiefem Schlamm steckengeblieben. Erst bei einer großangelegten Suchaktion wurden beide in der Nacht zu Montag gefunden und gerettet, wie die Polizei in Cloppenburg mitteilte. Demnach hatten die Eltern das Mädchen am frühen Abend vermisst gemeldet, nachdem es von einem Ausritt nicht zurückgekehrt war. Schließlich fanden Polizisten es bei Cloppenburg an einem Fluß, wo es tief im Morast eingesunken war und feststeckte.

