Berlin (AFP) In Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den früheren Staatsminister im Kanzleramt, Eckart von Klaeden (CDU), sind auch Zweifel am Vorgehen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) laut geworden. Regierungssprecher Steffen Seibert lehnte es am Montag in Berlin ab, auf die Frage zu antworten, ob Merkel von Klaeden aufgefordert hat, nach seiner Ankündigung des von ihm geplanten Wechsels in die Wirtschaft noch mehrere Monate im Amt zu bleiben. Seibert berief sich dabei auf den vertraulichen Charakter von Gesprächen der Kanzlerin.

