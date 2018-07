Berlin (AFP) In der Debatte um eine mögliche Aufnahme des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden in Deutschland sieht die Bundesregierung keinen Grund, Möglichkeiten oder Voraussetzungen dafür erneut zu prüfen. Bereits im Juli seien Auswärtiges Amt und Bundesinnenministerium zu der Auffassung gelangt, "dass die Voraussetzungen für eine Aufnahme nicht vorliegen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Bundesregierung habe "keine Veranlassung, sich mit der Angelegenheit erneut zu befassen".

