Chicago (SID) - Torwart-Debütant Reto Berra hat den Calgary Flames in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen Sieg bei Titelverteidiger Chicago Blackhawks gesichert. Der 26-jährige Schweizer parierte beim 3:2-Erfolg der Flames in seinem ersten NHL-Spiel 42 der 44 Schüsse und rettete sein Team erfolgreich durch acht von neun Unterzahlspielen. "Ich habe meine Aufregung und mein Nervenflattern in positive Energie umgewandelt", sagte Berra. Für den entscheidenen Treffer der Kanadier in der Overtime sorgte Kris Russell.

Zudem siegten die Minnesota Wild 4:0 in New Jersey und fügten den Devils die elfte Niederlage im 14. Spiel zu. Die Dallas Stars gewannen 4:3 nach Penaltyschießen bei den Ottawa Senators.