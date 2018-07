Brüssel (AFP) Der Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments beginnt am Dienstag seine Untersuchung der Aktivitäten der Troika in den Euro-Krisenländern. Wie der deutsche Grünen-Abgeordnete Sven Giegold am Montag mitteilte, sollen dazu in Brüssel mehrere Wirtschaftsprofessoren, ein hoher Beamter der EU-Kommission sowie Klaus Masuch von der Europäischen Zentralbank (EZB) angehört werden. Masuch war für die EZB an den Verhandlungen der Troika mit Griechenland beteiligt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) habe sich geweigert, einen Vertreter zu der öffentlichen Sitzung zu entsenden, betonte Giegold.

